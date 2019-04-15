Нурмагомедов назвал условие проведения боя-реванша с Макгрегором

Москва, 15 апреля. Российский боец смешанного стиля, чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов назвал условие проведения боя-реванша с ирландцем Конором Макгрегором.

Макгрегор опубликовал в Twitter пост, в котором усомнился в спортивных навыках чемпиона UFC. Ирландец заявил, что не считает Нурмагомедов лучшим борцом UFC. При этом Макгрегор добавил, что бой-реванш расставит все по своим местам.

«Мы сильно переоценили его борьбу. Реванш все покажет», — написал Макгрегор.

Запись ирландского бойца прокомментировал сам Нурмагомедов. Российский боец напомнил, что Макгрегор ничего не выигрывал с 2016 года. Нурмагомедов назвал условие, при котором он готов провести бой-реванш с Макгрегором.

«Сначала тебе нужно что-то выиграть, и тогда мы поговорим о реванше», — ответил Нурмагомедов.

Последний раз Макгрегор одержал победу в 2016 году в бою против Эдди Альвареса. После этого Макгрегор успел переквалифицироваться в боксера и проиграть американцу Флойду Мэйуэзеру. После поражения ирландец вернулся в UFC и провел поединок с против Нурмагомедова.

Бой Нурмагомедова и Макгрегора стал одним из самых популярных в истории. Россиянин одолел Макгрегора, применив удушающий прием. После боя проигравший ирландец не раз делал громкие заявления в адрес действующего чемпиона UFC, в том числе оскорбил жену Нурмагомедова, назвав супругу российского бойца «полотенцем».