Боярский пришел на день рождения внука без шляпы

Санкт-Петербург, 15 апреля. Российский актер театра и кино Михаил Боярский пришел на день рождения внука в непривычном для зрителя образе — главная звезда художественного фильма «Д'Артаньян и три мушкетера» был без шляпы. Снимок с торжества опубликовала на своей странице в социальной сети Instagram дочь артиста Елизавета Боярская.

На фотографии запечатлены самые близкие родственники именинника Матвея и друзья родителей.

«Весь праздник был чудесным!» — написала актриса Боярская.

Стоит отметить, что дочь известного артиста выкладывает фото Боярского без шляпы не первый раз. Так, в начале текущего года Елизавета также в социальной сети публиковала подобный снимок. Семья праздновала Новый год. Тогда поклонники артиста отметили, что Боярский заметно постарел и выглядит уставшим.

Ранее депутат Государственной думы РФ Сергей Боярский поделился фотокарточкой своего знаменитого отца актера Михаила Боярского, который болел за футбольный «Зенит» в матче против грозненского «Ахмата».

Самый известный болельщик сине-бело-голубых показался на фото без своей знаменитой шляпы. Как подчеркнул сын, артист сидел перед экраном компьютера и ругался, поскольку матч любимой команды не показывали по телевидению. Впрочем, ожидания Боярского-старшего оправдались, сине-бело-голубые победили с минимальным счетом, автором гола стал Клаудио Маркизио.