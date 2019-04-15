Врио главы Сахалина рассказал о главных проблемах области

Южно-Сахалинск, 15 апреля. Главными проблемами Сахалина остаются здравоохранение, жилье и транспортная доступность. Об этом рассказал временно исполняющий губернатора области Валерий Лимаренко.

По его словам, к настоящему моменту найдены пути решения указанных проблем, которые появились еще в советский период. Об этом пишет РИА Новости.

«Сформулированы и проблемы, и пути их решения. Три самых острых проблемы региона — здравоохранение (многие показатели в области плохие), жилье (отдельно речь идет об аварийном ветхом жилье) и транспортная доступность, конкретно — дороги», — подчеркнул врио губернатора области.

Лимаренко заметил, что они возникли в тот период, когда «на Сахалин приезжали на работы вахтовым методом», чтобы «осваивать и использовать природные богатства региона». По его словам, на данный момент можно зафиксировать «определенную «усталость» в социальной сфере, хотя разработки природных богатств продолжают вести.

«Люди, некогда приехавшие сюда на вахту, осели, приросли семьями, вышли на пенсию и продолжают здесь жить. Кроме того, есть и те, кто только переезжает сюда. Инфраструктура же при этом ветхая», — сообщил Лимаренко.

Врио губернатора области поделился, что разобраться во всех проблемах получается благодаря жителям области. К примеру, люди помогли наладить работу программы расселения из аварийного жилья и самостоятельно «вели к своим домам, чтобы показать трещины на фундаменте или затопленные подвалы».

Ранее сообщалось, что участники государственной программы по оказанию содействия переселению соотечественников в Россию из-за рубежа смогут получить в безвозмездное пользование земельный участок на Дальнем Востоке.