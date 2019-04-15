Три человека погибли при пожаре в Красноярском крае

Красноярск, 15 апреля. Пожар вспыхнул в ночь на понедельник в Березовском районе Красноярского края, об этом сообщили в региональном МЧС.

По данным спасателей, информация о пожаре поступила на пульт дежурного в 03.19 (23.19 по московскому времени). Возгорание произошло во временном дощатом строении на 25-м километре Северного шоссе. К моменту прибытия спасателей постройка была полностью охвачена огнем. Ликвидация пожара, площадь которого составила 84 квадратных метр, длилась чуть меньше часа.

Жертвами пожара стали три человека – двое мужчин и одна женщина. На месте трагедии работают сотрудники правоохранительных органов, они устанавливают причину пожара.

Накануне возгорание произошло на территории нефтеперерабатывающего завода в Перми. При пожаротушении девять сотрудников завода эвакуировали в безопасную зону, никто не пострадал.