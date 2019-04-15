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Четверых из девяти сбежавших из СИЗО в Туве задержали

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Четверых из девяти сбежавших из СИЗО в Туве задержали

Кызыл, 15 апреля. Сотрудники правоохранительных органов задержали четверых из девяти сбежавших из следственного изолятора (СИЗО) в Туве. Об этом в понедельник заявила официальный представитель министерства внутренних дел России Ирина Волк.

Ранее стало известно о двух задержанных.

Как сообщала «Газета.Ru», в воскресенье из изолятора в Барун-Хемчикском районе сбежали девять задержанных, когда полицейские выводили их за вещами в помещение. Двое беглецов атаковали дежурного полицейского и нанесли ему несколько ножевых ранений. Пострадавший был доставлен в медицинское учреждение.

Отмечалось, что среди беглецов — осужденные и подследственные по статьям о «Причинении тяжкого вреда здоровью», «Грабеже и разбое», а также подсудимые по статьям об «Убийстве».

Следственный комитет Российской Федерации открыл уголовное производство о «Посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа».

Автор: Сергей Петров
Источник: Пресс-служба СК России
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