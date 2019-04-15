Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Происшествия

Актер Камбербэтч сбил пожилого велосипедиста на своем Lamborghini

44
0 Оставить комментарий

Камбербэтч сбил велосипедиста на своем Lamborghini на британском острове Уайт

Лондон, 15 апреля. Звезда сериала «Шерлок» Бенедикт Камбербэтч сбил пожилого велосипедиста на проселочной дороге на британском острове Уайт.

Как пишут средства массовой информации, актер был за рулем своего зеленого Lamborghini. Он не вовремя заметил велосипедиста. Пытаясь объехать его, артист задел велосипедиста одним из боковых зеркал. По данным The Sun, пострадавший получил глубокое рассечение предплечья. Выяснилось, что велосипедист является рыбаком. Сначала он хотел отомстить обидчику, но когда актер снял бейсболку, мужчина понял — перед ним Камбербэтч.

Актер отдал пострадавшему свою футболку и отвез до больницы. Он выплатит 20 тысяч фунтов стерлингов компенсации велосипедисту.  

Ранее сообщалось, что Камбербэтч украсил обложку украинского учебника по литературе. Учебник на государственные деньги выпустило издательство «Грамота». Пособие рекомендовано министерством образования Украины и в электронном виде доступно для скачивания бесплатно.

Камбербэтч сбил велосипедиста на своем Lamborghini на британском острове Уайт

Автор: Алия Садыкова
Источник: The Sun
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров