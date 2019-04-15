Актер Камбербэтч сбил пожилого велосипедиста на своем Lamborghini

Лондон, 15 апреля. Звезда сериала «Шерлок» Бенедикт Камбербэтч сбил пожилого велосипедиста на проселочной дороге на британском острове Уайт.

Как пишут средства массовой информации, актер был за рулем своего зеленого Lamborghini. Он не вовремя заметил велосипедиста. Пытаясь объехать его, артист задел велосипедиста одним из боковых зеркал. По данным The Sun, пострадавший получил глубокое рассечение предплечья. Выяснилось, что велосипедист является рыбаком. Сначала он хотел отомстить обидчику, но когда актер снял бейсболку, мужчина понял — перед ним Камбербэтч.

Актер отдал пострадавшему свою футболку и отвез до больницы. Он выплатит 20 тысяч фунтов стерлингов компенсации велосипедисту.

Ранее сообщалось, что Камбербэтч украсил обложку украинского учебника по литературе. Учебник на государственные деньги выпустило издательство «Грамота». Пособие рекомендовано министерством образования Украины и в электронном виде доступно для скачивания бесплатно.