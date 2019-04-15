Ученые опровергли миф о древнеегипетских женщинах

Оттава, 15 апреля. Научные сотрудники из Альбертского университета изучили останки древней египтянки, обнаруженные в некрополе Мендеса в 70-х, и выяснили, что она владела традиционно мужской профессией и делала бытовые предметы из папируса. Ранее считалось, что представительницы слабого пола не допускались к такого рода занятиям. Об этом пишет Science Alert.

Канадские специалисты исследовали зубы 50-летней женщины, жившей более четырех тысяч лет назад, при помощи электронной микроскопии и микрографии. В результате они зафиксировали признаки износа 16 из 24 зубов. Так, на двух резцах на верней челюсти были найдены следы разрушения в виде клина. Такой износ, утверждают специалисты, характерен для ремесленников, которые зубами перекусывали растительный материал.

Как отмечают канадские ученые, женщина использовала папирус для изготовления деревянной тары, а также обуви.

Напомним, ранее ученые были уверены в том, что египетские женщины могли владеть только семью профессиями. Об этом говорилось в надписях и изображениях на стенах гробниц. В те времена женщины могли быть жрицами в храмах богинь, исполнительницами, танцовщицами, музыкантами, плакальщицами, ткачихами, а также повитухами.