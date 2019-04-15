Моряков британской атомной подлодки уличили в употреблении кокаина

Лондон, 15 апреля. Семерых членов экипажа британской подводной лодки HMS Talent, уличенных в употреблении кокаина, уволили со службы.

Кроме того, из-за инцидента субмарина не смогла в назначенные сроки отправиться на задание, а именно — приступить к операции по отслеживанию российских подводных лодок в Северном море.

Все дело в том, что по завершении предыдущей миссии британская подлодка прибыла на морскую базу Девонпорт, где экипаж должен был готовиться к очередному заданию. Однако несколько моряков решили совместить подготовку с отдыхом.

После одной из вечеринок семеро членов экипажа не смогли пройти обязательный тест на наркотики. После этого уличенных в употреблении запрещенных веществ моряков отстранили от службы.

Кроме того, в связи со случившимся было отложено отплытие подводной лодки. Официальные причины задержки начала миссии не называются, однако, как считают эксперты, для выхода в море на атомной субмарине требуется полноценный экипаж.

По словам информированного источника Daily Mail во флоте, HMS Talent должна была отправиться в рейс в пятницу 12 апреля, однако в ночь на 14 апреля она все еще была на военной базе в Плимуте.

К слову, аналогичный скандал на флоте Британии разразился всего два года назад. В 2017-м из-за употребления наркотиков были уволены девять моряков-подводников с атомной подлодки HMS Vigilant.

Добавим, что лодка HMS Talent — шестая в серии из семи подводных лодок класса Trafalgar ВМС Британии. Субмарина была введена в эксплуатацию в 1990 году, является носителем крылатых ракет Tomahawk.