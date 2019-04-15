Москва, 15 апреля. Почти 80% российских путешественников считают, что их впечатления от проживания на новом месте становятся лучше благодаря усилиям хозяев выбранного жилья. Об этом сообщает сервис по бронированию жилья Booking.com.

Специалисты провели исследование, в котором приняли участие свыше 21 тысячи человек по всему миру, включая тысячу добровольцев из России. Они поинтересовались, что для туристов является определяющим фактором при выборе места проживания на отдыхе, а также какие факторы влияют на желание туристов повторно приезжать в съемное жилье или апартаменты снова.

Российские туристы назвали главные критерии жилья для отпуска. Более трети жителей России (35%) готовы повторно остановиться в апартаментах, если хозяин помещения является дружелюбным и ответственным. 66% назвали главным преимуществом такого вида жилья уют как дома. 59% людей учитывают рекомендации хозяина и соседей при составлении программы пребывания, почти половина (45%) используют эти советы при планировании бюджета поездки. При этом 29% туристов хотят общаться с хозяином только два раза – при въезде и выезде.

Ранее в ходе опроса 2,5 тысячи российских туристов выяснилось, что мужчины почти в два раза чаще женщин боятся потратить на отдыхе все свои деньги. Об этом заявили 16% представителей сильного пола.

Женщины, в отличие от мужчин, опасаются стать жертвой сексуальных домогательств (11%).

Стало известно, чего боятся туристы на отдыхе. Самым большим кошмаром всех туристов стал страх потерять документы на отдыхе. 43% людей считают, что это может стать самой опасной ситуацией во время отпуска. На втором месте у обоих полов (25%) — боязнь попасть в другом городе в больницу. На третьем месте — страх попасть в полицию или тюрьму (24%).

Напомним, рроссийские туристы назвали самые раздражающие качества попутчиков в путешествии. Отмечается, что 41% россиян раздражают нечистоплотные люди, которые с ними путешествуют. Еще 37% опрошенных рассказали, что недовольны туристами, которые не умеют быть благодарными и постоянно возмущаются.

На третьем месте среди факторов, раздражающих россиян в поездках, безответственные туристы, из-за которых приходится корректировать планы или маршрут. Такими людьми недовольны 35% жителей России.