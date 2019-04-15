Солистку группы Serebro экстренно госпитализировали после выступления

Москва, 15 апреля. Солистке нового состава группы Serebro Ирине Титовой стало плохо после выступления на концерте «Партийная зона МУЗ-ТВ». Об этом рассказали источники.

По предварительным данным, у девушки поднялась температура. Врачи пока не поставили ей окончательного диагноза, но, по данным журналистов, это могло произойти из-за лакунарной ангины. Как пишет журнал Starhit, исполнительница доставлена в одну из московских клиник.

Как изменится график концертов из-за болезни Титовой, пока неизвестно.

Напомним, в ноябре 2018 года продюсер Максим Фадеев решил полностью обновить коллектив Serebro. Новый состав группы Serebro начал выступать 14 февраля. В группе состоят Елизавета Корнилова, Марианна Кочурова и Ирина Титова.

Ранее экс-участница группы Serebro Ольга Серябкина, выступающая теперь под псевдонимом Molly, рассказала, как отказалась от мечты из-за продюсера Макса Фадеева.