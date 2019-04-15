Мужчина устроил стрельбу в канадской церкви, есть погибшие

Оттава, 15 апреля. Неизвестный мужчина устроил стрельбу в храме в городе Салмон Арм, расположенном в канадской провинции Британская Колумбия, в результате происшествия погиб один человек. Об этом сообщает телевизионный канал Global News.

По данным канала, молодой парень зашел во время церковной службы с винтовкой и прицелился в одного человека. Погибшим оказался 78-летний Гордон Парментер, пишет «Свободная пресса».

Как рассказал сын Парментера, после выстрела злоумышленник вышел из церкви, затем вернулся и продолжил стрелять, передает телеканал «360».

Позже сотрудники правоохранительных органов Канады подтвердили стрельбу и уточнили, что еще один пострадавший был доставлен в медицинское учреждение и находится в стабильном состоянии.

Злоумышленник был задержан и находится под стражей, сообщает «ФедералПресс».

Напомним, в середине прошлого месяца австралиец устроил кровавую расправу в новозеландской церкви. Полиция квалифицировала произошедшее как террористический акт, жертвами трагедии стали более 50 человек.