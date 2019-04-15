Создан препарат, повышающий эффективность терапии рака

Москва, 15 апреля. Ученые из Казанского федерального университета совместно со специалистами предприятия «Татхимфармпрепараты» создали препарат, повышающий эффективность терапии рака.

Новинка была представлена на Международном салоне изобретений в Женеве, который завершился накануне. Кроме данного препарата российские ученые привезли на форум новое лекарство от артрита.

По словам заведующего кафедрой медицинской химии Казанского университета Константина Балакина, препарат под условным названием KFU-02 блокирует возможность раковой клетки сопротивляться любой противоопухолевой терапии.

«Мы надеемся, что этот препарат будет работать и на терминальных стадиях. Все предпосылки для этого есть. По предположениям экспертов, он сможет продлить таким пациентам жизнь», — пояснил Балакин.

К слову, при испытаниях на мышах и кроликах применение разработанной российскими учеными добавки вместе со стандартной схемой химиотерапии помогало замедлить рост опухоли, а в ряде случаев помогало ее полностью вылечить.

Добавим, что клинические испытания добавки KFU-02 намечены на ближайшие 1,5-2 года. При успешном прохождении тестирования на людях препарат сможет поступить в продажу к 2024 году.

Напомним, что российские и австрийские ученые работают над первой в мире вакциной от аллергии на березу. Они уточнили, что препарат сейчас находится на стадии доклинических испытаний.

Специалистами был создан искусственный аналог основного аллергена березы, белка Betv 1. Препарат на основе аналога аллергена способен создавать в организме защитные антитела и эффективно блокировать развитие аллергической реакции.