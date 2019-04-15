Дамаск, 15 апреля. Власти Сирии восстанавливают туристические маршруты к памятникам ассирийской культуры в деревне Джубъадин провинции Дамаск. Отмечается, что населенный пункт находится около древнего христианского города Маалюлей, он славится большим количеством памятников ассирийской культуры​​​.

Как пишет РИА Новости, кроме того, Джубъадин известен первобытными пещерами. По словам местных жителей, их возраст насчитывает около шести тысяч лет.

Сирийцы рассказали, что во время войны Джубъадин сильно пострадал от боевиков, однако местное ополчение при поддержке правительственной армии смогло отбить наступление террористов. Сейчас Сирия восстанавливает турмаршруты к ассирийским памятникам в провинции Риф-Дамаск.

Ранее сообщалось, что Россия передаст в ЮНЕСКО материалы для восстановления сирийской Пальмиры. Об этом рассказал министр обороны России, президент Русского географического общества Сергей Шойгу.

По его словам, международной организации также будет передана 3D-модель, созданная российскими специалистами. Шойгу напомнил, что в ЮНЕСКО ранее заявили о необходимости сбора средств на восстановление памятника мировой культуры. Президент РГО подчеркнул, что Россия продолжает восстановление памятника древности.

Он уточнил, что ученые поднимают архивные материалы. По словам шойгу, недавно были найдены фотографии Пальмиры 1872 года, сделанные первыми попавшими туда русскими путешественниками. Кроме того, он анонсировал создание альбома с фотографиями, куда будут включены кадры, какой была Пальмира и как выглядит сейчас. Все документы при этом будут переданы ЮНЕСКО в ближайшее время, чтобы эксперты могли оценить объем работ по восстановлению.

Кроме того, благотворительная организация АДРА поможет восстановить разрушенные дома в Пальмире. Сирийское Арабское Общество Красного Полумесяца договорилось с международной общественной неправительственной благотворительной организацией АДРА о восстановлении поврежденных домов и школ. Руководство АДРА учло масштаб разрушений, причиненных террористической организацией.