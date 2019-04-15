Астронавтам отвели 15 минут на спасение в случае аварии на МКС

Москва, 15 апреля. Ракетно-космическая корпорация (РКК) «Энергия» создала систему очистки воздуха Международной космической станции (МКС) от аммиака в случае разгерметизации американской системы обеспечения теплового режима, однако у астронавтов будет около 15 минут для спасения. Об этом говорится в материале специализированного издания «Космическая техника и технологии».

Отмечается, что при разгерметизации и при достаточно оперативном переходе в служебный модуль отечественного сегмента МКС — около 10-15 минут — американский экипаж может быть спасен.

Уточняется, что система чистки, которая состоит из маленького компрессора АФОТ-М и аммиачного фильтра ФТД-А, была создана в РКК «Энергия» по договору с Национальным управлением по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА).

Согласно оценке экспертов, система сможет очистить весь объем российского сегмента станции без учета Многофункционального лабораторного модуля (МЛМ собирается к запуску в будущем году) чуть более чем за восемь часов.

Создатели отмечают, что в случае разгерметизации теплообменника на американском сегменте в атмосферу станции утечет смесь воды с аммиаком, а концентрация вещества в атмосфере станции составит 28 тысяч миллиграммов на кубический метр.

В начале 2019 года сообщалось, что корпорация Роскосмос и РКК «Энергия» разработают концепцию лунного корабля.