Опрос показал, сколько россиян работают не по специальности

Москва, 15 апреля. Почти половина россиян не работают по специальности, которой обучались. Об этом говорят результаты проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ) опроса.

«На сегодняшний день по специальности, которой обучались, работает каждый второй опрошенный (51%), преимущественно люди с высшим образованием (58%). Напротив, 47% россиян не работают по специальности (55% среди людей со средним специальным образованием)», — отмечают авторы исследования.

О невозможности устроиться или об отсутствии работы по своему профилю заявили 30% неработающих по специальности респондентов, 24% опрошенных заявили о более высокой зарплате в другой профессиональной области, 20% сообщили, что «нашли себя» в другой сфере.

Никогда не работали по специальности 28% респондентов. Среди имеющих среднее образование эта доля составляет 36%. Проработали по специальности более пяти лет 48% россиян, от года до пяти лет — 16%, менее года — 6% частников опроса.

Лишь 37% неработающих по специальности россиян проходили курсы профессиональной переподготовки, чтобы трудиться в новой сфере деятельности. Среди людей с высшим образованием их доля составляет 45%, среди россиян со средним образованием — 24%.

Не проходили специальные курсы, но самостоятельно обучались 33% респондентов. В том числе 41% участников опроса со средним образованием. Не получали никакие знания и навыки для работы в новой сфере деятельности 29% участников опроса.

Инициативный всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» проходил методом телефонного интервью 11 апреля текущего года. В нем участвовали 1600 жителей России в возрасте 18 лет и старше. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Ранее опрос показал, что россиянам для достойной жизни в среднем нужно 66 тысяч рублей в месяц, сообщают «Известия». Москвичи считают достойной зарплату не менее 100 тысяч рублей.