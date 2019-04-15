США обещают продолжить давление на Венесуэлу. События дня. ФАН-ТВ

США призвали Венесуэлу открыть границы Американские власти снова обеспокоены Венесуэлой. Госсекретарь США Майк Помпео, который сейчас находится в Колумбии, призвал Каракас открыть границы для гуманитарного конвоя. Напомним, что ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро, опасаясь провокаций от США и лояльных к ним стран, закрыл границы с Бразилией и Колумбией. Это привело к многочисленным столкновениям и попыткам оппозиции прорвать баррикады. Помпео пообещал, что США продолжит политическое давление на Мадуро. Уж как бы оно не переросло в военную интервенцию.

Стрельба в канадской церкви Трагичный инцидент произошел в канадском Салмон Арме. Неизвестный ворвался в городскую церковь и расстрелял несколько человек — один из них скончался на месте. Другой ранен, но его жизни ничего не угрожает. По некоторым данным, преступник, страдавший от психических заболеваний, был хорошо знаком с жертвой. Прихожане церкви обезвредили его еще до прибытия полиции. Сейчас стрелок задержан, однако его имя и мотивы пока не называются.

Торнадо в США А в США разбушевалась природная стихия. 8 человек стали жертвами торнадо в американских штатах Алабама, Миссисипи, Луизиана и Техас. Известно о более 20 пострадавших, многие из них в крайне тяжелом состоянии. Из-за бедствия около 100 тыс. зданий в регионах остались без электричества, также парализована работа местных аэропортов. Экстренные службы еще ведут поиски десятков человек, пропавших без вести, и оценивают масштабы разрушений.