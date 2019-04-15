Назван топ-5 самых популярных песен Пугачевой

Москва, 15 апреля. В преддверии 70-летнего юбилея эстрадной исполнительницы Аллы Пугачевой исследовательская площадка Research@mail.ru определила, какие музыкальные композиции артистки нравятся российским слушателям больше всего.

Отмечается, что самой любимой композицией россияне назвали «Миллион алых роз», за которую отдали свои голоса 19% опрошенных.

На второй строчке расположилась песня «Позови меня с собой» — 18%.

Далее среди самых любимых песен Пугачевой граждане страны назвали такие композиции, как «Этот мир придуман не нами» — 15,5%, «Любовь, похожая на сон» — 15% и «Айсберг» — 14%, передает RT.

Кроме того, россияне отметили «Не отрекаются любя», «Арлекино». Несколько опрошенных — менее 1%, — которые не смогли ответить на вопрос однозначно, поскольку «любят все песни артистки».

Социологический опрос, в котором приняли участие 2,4 тыс. человек старше 12 лет, проводился на платформе исследовательской площадки Research@mail.ru.

Напомним,15 апреля примадонна российской эстрады Пугачева отмечает 70-летний юбилей. Артистка собирается выступить на сцене Кремлевского дворца.

Ранее российские звезды шоу-бизнеса оценили вклад Пугачевой в российскую эстраду. По словам композитора и исполнителя Александра Розенбаума, певица в свое время «перевернула» советскую песню, да и музыкальную индустрию в целом.