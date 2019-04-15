Красный Крест разыскивает сотрудников, похищенных в Сирии в 2013 году

Женева, 15 апреля. Международный комитет Красного Креста (МККК) призывает сообщить любые сведения о трех своих сотрудниках, похищенных в Сирии в 2013 году боевиками запрещенной в России группировки ИГИЛ1.

Как говорится в распространенном накануне вечером заявлении, речь идет о гражданке Новой Зеландии Луизе Акави, а также о двух гражданах Сирии Але Раджабе и Набиле Бакдунисе.

Сотрудники международной организации находились в составе колонны, которая в октябре 2013 года везла гуманитарную помощь для медицинских учреждений в провинцию Идлиб.

В какой-то момент автомобили были остановлены террористами «Исламского государства»1, которые увезли с собой семь человек, четверых из которых они отпустили на следующий день.

Как удалось выяснить Красному Кресту, по состоянию на конец прошлого года Луиза Акави была живой и находилась в плену и ИГ1, что касается граждан Сирии, то их судьба остается неизвестной.

«Мы просим откликнуться всех, кто имеет хоть какую-то информацию о них. Если наших коллег все еще держат в неволе, мы призываем немедленно освободить их без каких-либо условий», — призывает директор Управления оперативной деятельности МККК Доминик Штилхарт.

Добавим, что Международный комитет Красного Креста намерен сотрудничать с Российской Федерацией в целях возвращения детей, которые оказались в зоне конфликта в Сирийской Арабской Республике.

Как напоминает RT, в конце марта организация анонсировала поставку медицинской помощи в Венесуэлу. Спустя несколько дней лидер Боливарианской Республики Николас Мадуро сообщил, что договорился о помощи стране со стороны МККК.

«Исламское государство» (арабское название — ДАИШ) признано террористической организацией Верховным судом РФ, ее деятельность в России запрещена.

1 Организация запрещена на территории РФ.