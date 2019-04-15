Синоптики предупредили о резком похолодании в центральной части России

Москва, 15 апреля. Похолодание до минусовой температуры ожидается на текущей неделе в центральных регионах России.

Погода испортится из-за скандинавского антициклона. В Москве до середины недели температура воздуха будет опускаться до отрицательных значений ночами и подниматься до +12 днем. Осадков в столице не ожидается.

В северо-западной части России местами могут пройти дожди и снег. В Псковской, Новгородской и Ленинградской областях температура может опускаться до -4 градусов. Такая погода продержится до середины недели. В Архангельской области, Республике Коми, ЯНАО и Вологодской области ночами возможны заморозки до -6, не исключены дожди и снег. На Северном Кавказе ветер усилится до 18 метров в секунду, пройдут дожди с градом.

В Пермском крае и Свердловской области также ожидаются минусовая температура и дождь со снегом. Температура воздуха ночами может опускаться до -8 градусов. Днем столбики термометров будут показывать всего +2 градуса, сообщает со ссылкой на заведующую лабораторией Гидрометцентра России Людмилу Паршину «Российская газета».

Холоднее всего на текущей неделе будет в Красноярском крае. На Таймыре ночами ожидается до -21 градуса, днем будет до 15 градусов мороза.