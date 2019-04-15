«Русал» примет участие в строительстве прокатного завода в США

Москва, 15 апреля. Компания «Русал» и американский холдинг Braidy Industries Inc. собираются создать совместное предприятие по производству продукции плоского проката для автомобильной промышленности в Штатах. Об этом сообщает пресс-служба отечественного предприятия.

Отмечается, что на данном этапе «Русал» и Braidy Industries заключили эксклюзивное соглашение о намерениях, в котором прописаны нюансы коммерческих условий для СП, а также информация о проведении любых переговоров в перспективе. Планируется, что де-юре обязывающая документация по проекту будет подписана в текущем году после того, как будет принят окончательный вердикт о реализации проекта.

«В обмен на вложенные инвестиции «Русал» получит 40% долю нового завода, 60% будут принадлежать Braidy Industries. После подписания договора о намерениях «Русал» и Braidy Industries планируют привлечение средств на финансовых рынках», — следует из сообщения.

Спрос на плоский прокат металла на севере США, подчеркивает пресс-служба, в течение последних пяти лет показывает активную динамику, которая не прекратится — особенно в автомобильной сфере.