Выявлена новая схема мошенничества в Рунете

Москва, 15 апреля. Эксперты выявили новую схему мошенничества в Рунете, при которой у владельцев банковских карт выманивают деньги под видом участия в опросе с гарантированным вознаграждением или беспроигрышной лотерее.

Аферисты предлагают участникам «беспроигрышной лотереи» заплатить лишь комиссию «за перевод документов» и просят ввести для этого данные банковской карты. В итоге деньги переводятся на сим-карту сотового оператора Tele2, откуда мошенник снимает их с помощью личного кабинета. Жалобы на подобные случаи мошенничества получают Роскомнадзор и МВД, со ссылкой на источник сообщила газета «Коммерсантъ».

В Tele2 утверждают, что не получали жалоб на мошенничество с использованием своих сим-карт. Но в международной процессинговой компании ChronoPay, платформу которой ранее использовал оператор, заявили, что заметили аномальный рост денежных переводов.

В издании напомнили, что мошенники ранее уже применяли схему, при которой на счета абонентов мобильных операторов массово делались переводы, после чего деньги выводились на сторонние карты. Эта активность выглядит подозрительно для самих операторов, но на деле не рассматривается как хищение, так как участвующие в лотерее или проходящие опрос абоненты сами предоставляют деньги преступникам

Эксперт «Лаборатории Касперского» Сергей Голованов сообщил изданию, что подобные истории случались с различными сотовыми операторами. Он выразил сомнение в том, что компании могут получать выгоду от таких схем, так как это «капля в море» по сравнению с доходом от обслуживания абонентов.

Ранее «Известия» сообщили, что Промсвязьбанк разослал своим клиентам предупреждение об участившихся случаях телефонного мошенничества.