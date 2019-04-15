Россиян с низкой зарплатой могут освободить от НДФЛ

Москва, 15 апреля. Правительство России планирует обсудить вопрос об освобождении граждан с низкими доходами от уплаты НДФЛ.

О возможности обсуждения этого вопроса сообщили изданию «Известия» в аппарате российской трехсторонней комиссии (РТК) по регулированию социально-трудовых отношений.

По словам источника, речь идет о гражданах, получающих на руки (после выплаты подоходного налога) суммы ниже прожиточного минимума, который сейчас в среднем по стране составляет 10,5 тысяч рублей.

Таковых в стране по данным федерального статистического ведомства по состоянию на 2017 год примерно 11 миллионов человек, или чуть более 15% населения Российской Федерации.

Впрочем, по словам экспертов, у этой инициативы в случае ее принятия есть оборотная сторона — существует риск, что работодатели начнут оформлять сотрудников на минимальные ставки и выдавать остальную часть зарплаты в «конвертах».

Как напоминает «Газета.ru», в феврале президент России Владимир Путин поддержал идею отмены НДФЛ для молодых семей при продаже квартиры для улучшения жилищных условий.

По словам главы российского государства, он готов рассмотреть отмену подоходного налога при продаже жилья, если будет исключена возможность злоупотребления налоговым вычетом.

Добавим, что в начале месяца Государственная дума приняла закон о снижении имущественных и земельных налогов для многодетных семей в рамках реализации послания Владимира Путина.