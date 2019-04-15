Косачев объяснил, при каком условии Россия вернет Совету Европы €60 млн долга

Москва, 15 апреля. Российская Федерация может выплатить долг Совету Европы (СЕ), который за два года невыплат достиг значения в 60 миллионов евро. С заявлением на тему выступил руководитель международного комитета Совета Федерации Константин Косачев, уточнив, что на подобный шаг наша страна готова пойти в случае, если Парламентская ассамблея (ПАСЕ) выполнит ряд условий.

По словам российского сенатора, кроме полного восстановления российской делегации в правах, ПАСЕ должна устранить саму угрозу дальнейшей дискриминации национальных делегаций.

«В этом случае Россия будет готова не просто выплатить свой ежегодный взнос, но и восстановить тот долг, который накопился за минувшие два года», — пояснил Константин Косачев, сообщает газета «Известия».

Как напоминает RT, из-за ситуации с воссоединением Крыма и Севастополя с Россией, в 2014-2015 годах парламентариев РФ лишили ряда прав в ПАСЕ. Москва прекратила участие в заседаниях организации, а в 2017 году приостановила выплату взносов.

В начале апреля Парламентская ассамблея приняла резолюцию, в которой признала, что СЕ находится в «политическом и финансовом кризисе» и призвала Россию вернуться к работе в Совете Европы.

По словам депутата из ФРГ Гиде Йенсене, Совет Европы всегда был площадкой для диалога, который исключает изоляцию кого-либо из ее участников и что одна из главных задач организации сегодня такой площадкой остаться.

Напомним, что ранее Константин Косачев отмечал, что в призывах Парламентской ассамблеи «нет ничего нового», при этом он добавил, что это «шаг в правильном направлении».

По мнению сенатора, ПАСЕ косвенно признала, что, ограничив полномочия российской делегации, «вышла за пределы своих полномочий и создала проблемы для Совета Европы в целом».