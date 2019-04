Показ финального сезона «Игры престолов» стартовал в США

Вашингтон, 15 апреля. Телеканал HBO в воскресенье поздно вечером начал показ на территории США финального сезона одного из самых популярных сериалов всех времен и народов «Игра престолов» (Game of Thrones).

В частности, премьерный показ восьмого сезона популярнейшей саги могут посмотреть подписчики HBO Now или HBO Go, а также пользователи платформ, с которыми сотрудничает телеканал.

В нашей стране – это сервис «Амедиатека», который официально представляет телевизионную сеть HBO в России. Впрочем, число желающих первыми увидеть очередной эпизод «Игры…» так много, что сервера «Амедиатеки» не справляются.

«Сервера «Амедиатеки» не справились с наплывом. Зрители массово пишут гневные комментарии, а сервис дарит промокоды», — сообщает в сервисе микроблогов Twitter Tjournal.

В 4 утра стартовала премьера «Игры престолов», но сервера «Амедиатеки» не справились с наплывом. Зрители массово пишут гневные комментарии, а сервис дарит промокоды https://t.co/k7ajTAUWgN pic.twitter.com/zSVSvkOBjY — TJ (@tjournal) April 15, 2019

Как напоминает «Газета.ru», финальный восьмой сезон «Игры престолов» состоит всего из шести эпизодов. Однако поклонники надеются, что каждая из серии будет идти не менее часа.

К слову, как два года назад сообщала исследовательская служба Nielsen, последнюю серию седьмого сезона Game of Thrones в 2017-м в день премьеры посмотрели рекордные 16,5 миллионов зрителей.

Добавим, что двухчасовой документальный фильм «Game of Thrones: The Last Watch», повествующий о создании сериала «Игра престолов», выйдет на экраны 26 мая. Фильм покажут спустя неделю после выхода заключительного эпизода киносаги.

Напомним, что сериал был создан по мотивам цикла романов «Песнь льда и пламени» Джорджа Мартина. Премьера одним из самых дорогостоящих проектов в истории американского телевидения состоялась 17 апреля 2011 года.