Штаб Зеленского уточнил дату и время дебатов с Порошенко

Киев, 15 апреля. Штаб кандидат в президенты Украины Владимира Зеленского уточнил дату и время предстоящих дебатов с действующим главой государства Петром Порошенко. Об этом со ссылкой на СМИ сообщило РИА Новости.

Зеленский ждет Порошенко на дебаты 19 апреля в 19.00 на киевском стадионе «Олимпийский», сообщили в предвыборном штабе шоумена. Ранее он уже предлагал главе государства встретиться за два дня до второго тура выборов, несмотря на то, что Порошенко настаивал на дебатах 14 апреля.

Накануне глава государства приехал в «Олимпийский», чтобы вступить с Зеленским в дебаты. Порошенко заявил, что будет ждать оппонента с 14.00 до 15.00, но тот не появился. В его отсутствие действующий президент Украины ответил на вопросы присутствующих на мероприятии представителей СМИ, сообщила RT.

Пресс-секретарь главы государства Святослав Цеголко заявил, что на выступление Порошенко в «Олимпийском» присутствовали 20 тысяч человек. В МВД Украины, в свою очередь, заявили лишь о пяти тысячах посетителей.

Напомним, выборы главы государства прошли на Украине 31 марта. Согласно официальным данным центральной избирательной комиссии, никто из кандидатов не набрал необходимого для победы в первом туре числа голосов. За Зеленского проголосовали 30,24% избирателей, за Порошенко — 15,95%. Второй тур пройдет 21 апреля.

Согласно проведенному с 5 по 10 апреля во всех областях Украины опросу, о поддержке Зеленского перед вторым туром президентских выборов заявил 61% готовых проголосовать избирателей, сообщает Газета.ru. Рейтинг действующего президента Украины составил 24%. Не определились с политическими предпочтениями 15% респондентов.