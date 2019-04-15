Украинский генерал призвал «достать ракетами» до Урала

Киев, 15 апреля. Украинский генерал Игорь Романенко заявил, что Киеву для «противодействия России» необходимо создавать ракеты, которые могут «достать до Урала», сообщает РИА Новости.

По словам бывшего заместителя начальника генерального штаба ВСУ, на Украине якобы уже испытывают такого рода оружие, однако страна связана по рукам так называемым Будапештским меморандумом.

«Украина была лишена не только ядерного, но и ракетного оружия. У нас оставалась только старая «Точка-У» с дальностью 120 километров. А сейчас мы пожинаем плоды такого подхода», — посетовал генерал. «Украине же нужны ракеты, которые бы, как минимум, могли достичь Урала, и покрывали бы всю территорию Российской Федерации», — озвучил свои мечты Игорь Романенко.

Впрочем, в Киеве это далеко не первое и, судя по всему, далеко не последнее заявление о мнимом военном потенциале Украины.

Так буквально на прошлой неделе действующий президент Петр Порошенко заявил, что Киев якобы располагает крылатыми ракетами с радиусом поражения более тысячи километров.

А несколько ранее военный эксперт Валентин Бадрак делал заявления, что Украина способна создать ракету дальностью в полторы тысячи километров, которая «может достать до Москвы», сообщает «Газета.ru».

Добавим, что на днях Игорь Романенко предложил ввести в Керченский пролив миротворцев ООН для того, чтобы якобы «сковать» действия РФ. Украинский генерал сравнил Россию с волком из басни Ивана Крылова, пожаловавшись на «агрессию» соседа.