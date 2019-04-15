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Лагерь «Эр-Рукбан» в Сирии за сутки покинули более 1,3 тысячи беженцев

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Лагерь «Эр-Рукбан» в Сирии за сутки покинули более 1,3 тысячи беженцев

Дамаск, 15 апреля. По действующему гуманитарному коридору за сутки лагерь «Эр-Рукбан» в Сирии смогли покинуть более 1,3 тысячи беженцев. Об этом журналистам сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон Виктор Купчишин, напомнив, что правительство Сирии гарантирует безопасность временно перемещенных лиц.

«Всего с 19 февраля 2019 года из лагеря «Эр-Рукбан» на подконтрольную властям Сирийской Арабской Республики территорию смогли выйти 3642 человека», — добавил генерал-майор.

Как напоминает «Газета.ru», в контролируемом американцами лагере в районе Ат-Танф продолжают оставаться несколько тысяч человек. В «Эр-Рукбане» сохраняется критическая ситуация, людям не хватает еды и лекарств.

Добавим, что российская сторона считает приоритетной задачу по возвращению сирийских беженцев. Как на днях заявил замминистра обороны РФ Александр Фомин, от этого «зависит успех в деле урегулирования сирийского кризиса».

Автор: Сергей Петров
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