Принадлежавший Порошенко завод в Крыму станет главной базой ремонта кораблей ЧФ

Москва, 15 апреля. Севастопольский «Севморзавод», которым ранее владел президент Украины Петр Порошенко, пройдет модернизацию и техническое перевооружение, чтобы стать главной базой для ремонта судов Черноморского флота (ЧФ). Об этом со ссылкой на директора предприятия Владимира Баженова сообщило РИА Новости.

Принадлежавший Порошенко завод в 2015 году был национализирован в пользу Севастополя российскими властями. После воссоединения Крыма с Россией государственные органы внимательно отнеслись к развитию предприятия, отметил Баженов.

Он напомнил, что завод располагается на двух площадках общей площадью 53 гектара. Предприятие имеет два сухих дока и специализированные цехи по ремонту корпуса, изготовлению систем и трубопроводов, корпусных конструкций и судового оборудования. Это создает условия для ремонта, переоборудования и модернизации кораблей различного класса и назначения. Достройка и швартовные испытания на предприятии выполняются у оборудованных необходимыми коммуникациями специальных набережных.

В сухих доках возможен ремонт судов и кораблей длиной до 145 и 165 метров, шириной до 22 метров осадкой до 9 метров и дедвейтом до 18 тысяч тонн. У достроечных набережных возможна постановка судов и кораблей до 300 метров длиной и до 150 тысяч тонн дедвейтом.

Ранее Газета.ru сообщила, что во время учений военно-морских сил НАТО боевые корабли Черноморского флота выходили море для выполнения учебно-боевых задач. По завершению учений, корабли и подразделения морской пехоты вернулись в пункты базирования.