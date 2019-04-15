Задержаны двое сбежавших из изолятора в Туве

Кызыл, 15 апреля. Сотрудники правоохранительных органов Тувы смогли задержать еще одного человека, который совершил побег из изолятора временного содержания.

Об этом журналистам сообщил представитель регионального управления министерства внутренних дел Олег Дьяченко. Таким образом, уже пойманы двое мужчин из девяти, совершивших побег из пенитенциарного заведения.

Поиски остальных сбежавших продолжаются, для помощи в поимке беглецов в регион прибыли представители федерального МВД. После случившегося республиканская полиция усиливает наряды в ИВС.

«Будут усилены наряды во всех изоляторах временного содержания. Данное указание уже ушло на места. Будет делаться все для того, чтобы подобных фактов больше не было», — уточнил Дьяченко.

Как напоминает «Газета.ru», из ИВС Барун-Хемчикского района Тувы сбежали девять задержанных. Во время побега один из сотрудников заведения получил травмы, в настоящее время он госпитализирован.