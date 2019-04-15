Названа возможная дата приезда Ким Чен Ына в Россию

Сеул, 15 апреля. Председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын возможно посетит Россию уже на следующей неделе. Об этом со ссылкой на источники в Москве сообщило в понедельник агентство Yonhap.

«Шансы, что поездка Ким Чен Ына в РФ пройдет в конце апреля, довольно высоки», — сообщило издание.

Возможным местом саммита Россия — Северная Корея источник агентства назвал Владивосток. Он напомнил, что президент РФ Владимир Путин 26 и 27 апреля будет участвовать в форуме «Один пояс — один путь», который пройдет в Китае. Его встреча с Ким Чен Ыном может состояться за один или два дня до или сразу после этого.

Ранее СМИ сообщили, что с 19 по 25 марта проходил визит заместителя председателя Госсовета КНДР Ким Чхан Сона в Россию. Помощник северокорейского лидера посетил Москву и Владивосток. Его визит мог быть связан с подготовкой визита главы государства в Россию, сообщило агентство Yonhap.

В то же время Ким Чен Ын заявил о готовности провести третий по счету саммит с президентом США Дональдом Трампом, сообщила Газета.ru. Северокорейский лидер выразил мнение, что его отношения с американским коллегой остаются хорошими, несмотря на провал переговоров в Ханое.

Ким Чен Ын подчеркнул, что для проведения очередного саммита руководство США должно изменить подход к переговорам о денуклеаризации Корейского полуострова. Лидер Северной Кореи не назвал дату возможной встречи, но заявил, что готов ждать пока Вашингтон примет это «смелое» решение. Срок ожидания он определил до конца 2019 года.