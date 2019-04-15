Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Весь мир

Названа возможная дата приезда Ким Чен Ына в Россию

52
0 Оставить комментарий

Названа возможная дата приезда Ким Чен Ына в Россию

Сеул, 15 апреля. Председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын возможно посетит Россию уже на следующей неделе. Об этом со ссылкой на источники в Москве сообщило в понедельник агентство Yonhap.

«Шансы, что поездка Ким Чен Ына в РФ пройдет в конце апреля, довольно высоки», — сообщило издание.

Возможным местом саммита Россия — Северная Корея источник агентства назвал Владивосток. Он напомнил, что президент РФ Владимир Путин 26 и 27 апреля будет участвовать в форуме «Один пояс — один путь», который пройдет в Китае. Его встреча с Ким Чен Ыном может состояться за один или два дня до или сразу после этого.

Ранее СМИ сообщили, что с 19 по 25 марта проходил визит заместителя председателя Госсовета КНДР Ким Чхан Сона в Россию. Помощник северокорейского лидера посетил Москву и Владивосток. Его визит мог быть связан с подготовкой визита главы государства в Россию, сообщило агентство Yonhap.

В то же время Ким Чен Ын заявил о готовности провести третий по счету саммит с президентом США Дональдом Трампом, сообщила Газета.ru. Северокорейский лидер выразил мнение, что его отношения с американским коллегой остаются хорошими, несмотря на провал переговоров в Ханое.

Ким Чен Ын подчеркнул, что для проведения очередного саммита руководство США должно изменить подход к переговорам о денуклеаризации Корейского полуострова. Лидер Северной Кореи не назвал дату возможной встречи, но заявил, что готов ждать пока Вашингтон примет это «смелое» решение. Срок ожидания он определил до конца 2019 года.

Автор: Виктор Мальцев
Источник: Yonhap
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров