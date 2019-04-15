Журналист из Японии назвал «сухой закон» одной из причин развала СССР

Токио, 15 апреля. Японский журналист Мититака Хаттори назвал принятый в 1985 году «сухой закон» одной из причин развала СССР. Об этом он написал в газете Asahi Shimbun.

Автор статьи считает, что алкоголь «повлиял на судьбу России». Начатая в 1985 году председателем президиума верховного совета СССР Михаилом Горбачевым антиалкогольная кампания превратилась в «трагикомедию в различных областях». Она же вызвала недовольство в народе и стала причиной того, что курс на перестройку «забуксовал».

«Одновременно она вызвала гнев пьющих, у которых было только одно развлечение — алкоголь, и в конечном итоге это привело к распаду СССР в конце 1991 года, а также отставке Горбачева», — считает Хаттори.

Автор статьи напоминает, что первый президент России Борис Ельцин был «большой любитель спиртного». По словам Хаттори, именно пристрастие к алкоголю помогло Ельцину «изгнать Горбачева».

В то же время японский журналист признал, что россияне употребляют алкоголь реже жителей Японии, а выпивать без видимой причины считается в России неприемлемым.

«В Японии немалое количество тех, кто выпивает каждый день, однако в сегодняшней России это крайне редкий случай», — подчеркивает журналист.

Ранее министр здравоохранения России Вероника Скворцова заявила, что 70% смертей среди мужского населения страны ассоциированы с потреблением алкоголя, сообщила Газета.ru. Глава Минздрава отметила, что базовый показатель смертности составил в 2017 году 735,7 человека на 100 тысяч населения, что вдвое больше, чем в Европейском союзе.