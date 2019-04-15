СМИ узнали о слежке британского спецназа в Эстонии за Россией

Москва, 15 апреля. Пара переброшенных полгода назад в Эстонию резервных батальонов особой воздушной службы Великобритании (SAS), занимаются мониторингом «российской активности» у границы. Об этом в воскресенье сообщило британское издание Daily Star.

Британские СМИ узнали, что 21-й и 23-й резервные батальоны SAS ведут слежку за перемещениями потенциального противника и занимаются анализом его намерений. В случае «нападения» на Эстонию спецназовцы окажутся в тылу российских сил и будут посылать засекреченные сообщения об их перемещениях. Чтобы следить за активностью у эстонской границы британские спецназовцы могут использовать разведывательные беспилотники, отметили в таблоиде.

Решение о размещении в Латвии, Литве, Эстонии и Польше многонациональных батальонов НАТО приняло по просьбе этих стран в 2016 году. Боевая батальонная группа Североатлантического альянса в составе около 1,2 тысячи военнослужащих Франции и Великобритании с апреля 2017 года дислоцируется в городе Тапа на основе ротации.

Международный батальон возглавляет Великобритания. В январе 2018 года контингент французских военнослужащих сменили военные из Дании.

В России неоднократно заявляли об отсутствии намерений нападать на страны НАТО или на какое-либо другое государство. Министр обороны РФ Сергей Шойгу отмечал, что численность войск НАТО возле российских границ увеличилась в семь раз.

Между тем, в Атлантическом совете призвали страны блока повысить расходы на оборону из-за «возрождения России как стратегической угрозы», сообщает RT. Американские аналитики считают, что НАТО следует укреплять позиции в Черноморском и Североатлантическом регионах, а также на Балтике.