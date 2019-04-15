Пять человек погибли в ДТП с грузовиком на трассе под Пензой

Москва, 15 апреля. Пять человек погибли в результате столкновения грузового и легкового автомобилей на федеральной трассе М5 «Урал». Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

ДТП произошло на 590 километре трассы, в Мокшанском районе Пензенской области уточнили в ведомстве. К ликвидации последствий ДТП привлекали восемь единиц техники и 29 человек.

«На 590-м километре трассы столкнулись Lada Largus и грузовик Mazda, имеются пять погибших», — цитирует собеседника из МЧС РФ РИА Новости.

Ранее стало известно, что экскурсионный автобус Mercedes с 40 учениками лицея №40 города Орла съехал в кювет и перевернулся в Тульской области. После ДТП на дополнительное обследование в Тульскую детскую областную клиническую больницу были направлены пятеро школьников.