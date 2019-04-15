Помпео призвал Мадуро открыть границы для гуманитарной помощи

Богота, 15 апреля. Руководитель американского внешнеполитического ведомства Майкл Помпео призвал венесуэльского лидера Николаса Мадуро открыть границы страны и пропустить конвой с гуманитарной помощью.

С заявлением на тему государственный секретарь США выступил, находясь в колумбийском городе Кукута, который находится вблизи границы между Колумбией и Венесуэлой.

«Мистер Мадуро, откройте мосты, откройте границы. Вы можете покончить с этим сегодня. Вашингтон и Богота хотят лучшего будущего для венесуэльцев», — заявил руководитель Госдепа. «США продолжат использовать все имеющиеся у нас политические и экономические возможности, чтобы помочь венесуэльцам», — добавил в обращении Помпео, которое транслировалось на сайте колумбийского президента.

Как напоминает «Газета.ru», в конце февраля оппозиция Венесуэлы уже пыталась ввезти на территории страны якобы гуманитарный груз. Тогда Николас Мадуро приказал закрыть границы, опасаясь провокаций со стороны США.

Добавим, что накануне в ходе выступления, которое транслировалось в Twitter, президент Боливарианской Республики заявил, что народное ополчение становится частью Вооруженных сил страны.

Венесуэльский лидер рассказал, что численность народного ополчения к концу текущего года составит около трех миллионов человек, подразделения будут действовать во всех районах страны.

Ситуация в стране обострилась в январе нынешнего года, когда лидер оппозиции Хуан Гуайдо объявил себя «временным президентом» страны, его тут же поддержали США и другие западные страны. Россия, Турция, Китай и другие государства выступили в поддержку законного правительства Венесуэлы.