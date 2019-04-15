Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Подписаться на Push-уведомления
Да
Россия

Стартовал второй этап перехода на цифровое телевещание в России

33
0 Оставить комментарий

Стартовал второй этап перехода на цифровое телевещание в России

Москва, 15 апреля. Второй этап перехода на цифровое телевещание стартовал в России в понедельник, бесплатный доступ к 20 телеканалам первого и второго мультиплекса получат 40 миллионов человек.

С 15 апреля на цифровое вещание переходят 20 регионов страны: Москва и Подмосковье, Ивановская, Кемеровская, Костромская, Курганская, Тюменская, Амурская, Кировская, Липецкая и Новгородская области, Ямало-Ненецкий автономный округ, Ставропольский край, Карачаево-Черкесия, Мордовия, Чувашия, Кабардино-Балкария, Калмыкия, Сахалин и Удмуртия.

«Ближе к полудню по местному времени прекратит трансляцию федеральных телеканалов 1881 аналоговый передатчик», — сообщили в пресс-службе Российской телевизионной и радиовещательной сети (РТРС).

Еще неделю после этого на аналоговых частотах будут круглосуточно показывать видеоролик с инструкцией по установке и подключению приставки для просмотра цифровых телеканалов. В 12-минутном видео будут даны ответы на основные вопросы о выборе оборудования и его настройке.

Кроме того, в ролике дадут номера телефонов горячей линии, на которой будут работать около 1,4 тысячи операторов, и телезрители смогут получить необходимые консультации. В регионах «второй волны» помогать телезрителям в настройке приставок и телевизоров будут около 15 тысяч волонтеров.

В РТРС отметили, что инфраструктура подготовлена к отключению 15 апреля, но транслировавшиеся в аналоговом формате региональные телеканалы продолжат работу в прежнем режиме. По оценкам сети, перейти на «цифру» комфортно и безболезненно готовы все 20 регионов.

В феврале замглавы Минкомсвязи Алексей Волин предупредил, что в связи с отключением аналогового телевидения активизировались мошенники, сообщила Газета.ru. По его данным, аферисты предлагают заключать договоры на услуги платного кабельного телевидения.

Автор: Виктор Мальцев
Источник: ТАСС
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров