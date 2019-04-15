Пятерых школьников направили в больницу после ДТП с автобусом под Тулой

Тула, 15 апреля. Экскурсионный автобус Mercedes с 40 детьми — учениками лицея №40 города Орла, которые ездили на экскурсию в Рязань, съехал в кювет и перевернулся в Тульской области. В салоне транспортного средства находились 42 ребенка в возрасте от 14 до 18 лет.

Как сообщила пресс-служба правительства региона на официальном сайте, пятеро школьников были направлены на дополнительное обследование в Тульскую детскую областную клиническую больницу. Как говорится в сообщении, серьезных угроз жизни и здоровью детей нет.

Ранее стало известно, что ДТП произошло накануне вечером на трассе Р-132 на повороте на Волынцево. В результате аварии пострадала сопровождавшая детей учительница.