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Пятерых школьников направили в больницу после ДТП с автобусом под Тулой

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Пятерых школьников направили в больницу после ДТП с автобусом под Тулой

Тула, 15 апреля. Экскурсионный автобус Mercedes с 40 детьми — учениками лицея №40 города Орла, которые ездили на экскурсию в Рязань, съехал в кювет и перевернулся в Тульской области. В салоне транспортного средства находились 42 ребенка в возрасте от 14 до 18 лет. 

Как сообщила пресс-служба правительства региона на официальном сайте, пятеро школьников были направлены на дополнительное обследование в Тульскую детскую областную клиническую больницу. Как говорится в сообщении, серьезных угроз жизни и здоровью детей нет.

Ранее стало известно, что ДТП произошло накануне вечером на трассе Р-132 на повороте на Волынцево. В результате аварии пострадала сопровождавшая детей учительница.

 

Автор: Тимур Румянцев
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