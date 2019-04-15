Чубайс рассказал о созданном «Роснано» уникальном гибком планшете

Москва, 15 апреля. Глава госкомпании «Роснано» Анатолий Чубайс рассказал разработанном для российских школьников гибком планшете, который теперь поставляется на китайский рынок.

Топ-менеджер рассказал о строительстве российского центра гибкой электроники и абсолютно новой, но потенциально востребованной технологии гибких экранов.

«Это показывали не раз, но чтобы довести технологию от прототипа до серийной, у нас ушло семь лет. Этот процесс завершится в этом году. Мы ясно видим рождающийся спрос, за которым к нам уже приходят, это будет и продукт для российского рынка, и экспортный продукт тоже», — сообщил Чубайс в эфире передачи «Действующие лица с Наилей Аскер-заде» на телеканале «России 1».

Глава «Роснано» рассказал про созданный для российских школьников гибкий планшет. Устройство оказалось дорогим для российского рынка, но покупатели на гаджет нашлись в КНР.

«Китайские школьники сегодня в массовом объеме закупают этот продукт», — подчеркнул Чубайс.

По его словам, доля «провальных проектов» равняется 10% от того, что делает компания, и это является «хорошей пропорцией». В качестве примера успешной разработки Чубайс напомнил о мопеде стоимостью девять тысяч евро, который продается на европейском рынке в люксовом сегменте.

Ранее Газета.ru сообщила, что глава «Роснано», выступая в эфире телеканала «Россия-1», прокомментировал расхожую фразу «во всем виноват Чубайс». Топ-менеджер считает, что его сделали козлом отпущения за все неприятности, которые случались с россиянами в девяностые годы. Впоследствии его отрицательную репутацию начали использовать разные политики, которые стали критиковать Чубайса для получения политических очков.