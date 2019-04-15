Минобороны РФ показало уникальные фото советских маршалов на отдыхе

Москва, 15 апреля. Министерство обороны Российской Федерации опубликовало фотографии из повседневной жизни советских военачальников. Снимки размещены на сайте военного ведомства в преддверии Дня Победы.

«Посетители раздела смогут посмотреть фотоснимки маршала Советского Союза Георгия Жукова на отдыхе в Сочи и Константина Рокоссовского на охоте, главного маршала бронетанковых войск Амазаспа Бабаджаняна, танцующего с супругой, и Семена Буденного, сфотографировавшегося с маленьким сыном в военной форме», — отметили в Минобороны РФ.

Благодаря уникальным снимкам пользователи получат возможность многое узнать о хобби и увлечениях маршалов. К примеру, маршал Советского Союза Андрей Еременко любил бильярд, а Николай Шестопалов с удовольствием играл в шахматы. Представленные фотографии публикуются впервые.

«После празднования 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне с экспозицией фотовыставки смогут ознакомиться военнослужащие, жители и гости Владивостока, Екатеринбурга, Ростова-на-Дону, Санкт-Петербурга, Североморска и Хабаровска», — отметили представители ведомства.

Ранее в министерстве обороны России опубликовали кадры боев за Крым в 1944 году. До последнего времени с этими фотографиями могли ознакомиться лишь историки, изучающие соответствующие вопросы.

Снимки повествуют о боях за Севастополь, Судак, Симферополь, Керчь, Ялту. В министерстве обороны отметили, что фотографии обнародованы с целью противодействия фальсификации истории, сохранения памяти о боях за Крым в годы Великой Отечественной войны.