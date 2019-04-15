Поклонники похвалили жену Никиты Преснякова за «свадебные» фото

Москва, 15 апреля. Поклонники высоко оценили фотосессию супруги внука Аллы Пугачевой Алены Красновой со своим избранником Никитой Пресняковым. Снимки размещены в социальной сети Instagram.

Подписчики отмечают, что фотографии сделаны в духе свадебной фотосессии. Краснова выбрала белое платье, дополнив свой образ ожерельем из жемчуга. Не менее торжественный вид принял и Никита Пресняков. Он облачился в белую рубашку и костюм в клеточку. Большинству фанатов фотосессию пришлась по душе. Пользователи оценили красоту супругов и их нежное отношение друг к другу.

Комментируя снимки, Краснова отметила, что ей было непросто уговорить Преснякова сделать совместную фотосессию. Она заверила, что оба получили «море удовольствия» от процесса.

Ранее стало известно о публикации клипа «Айсберг» с Аллой Пугачевой, снятого с ротации в 1984 году. В СССР сочли произведение слишком вульгарным. По сюжету знаменитая певица едет на санях в сопровождении неизвестного мужчины. В какой-то момент она ложится на спину. Именно этот эпизод вызвал недовольство в советское время. 35 лет спустя полная версия клипа опубликована в честь 70-летия Пугачевой.

Накануне Александр Розенбаум рассказал о своем знакомстве с Примадонной. По его словам, впервые он поговорил со звездой отечественной эстрады благодаря композитору Виктору Резнику. Розенбаум отметил, что сразу же принял Пугачеву за «своего человека», которому чужда всякая фальш. Исполнитель также выделил ее способность «всегда идти своей дорогой», несмотря на конъектуру, передает газета «Известия».