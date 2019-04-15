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Белый дом назвал шуткой похвалу Трампа в адрес WikiLeaks

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Белый дом назвал шуткой похвалу Трампа в адрес WikiLeaks

Вашингтон, 15 апреля. Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс назвала шуткой похвальные отзывы президента США Дональда Трампа в адрес портала WikiLeaks в период его избирательной кампании в 2016 году. Ее слова цитирует Fox News.

По мнению Сандерс, будущий хозяин Белого дома говорил не всерьез. Однако в настоящее время администрация президента относится к этому вопросу с должным вниманием.

«Давайте не будем забывать, что причина, по которой Джулиан Ассанж привлек внимание,  — это то, чем он занимался с Челси Мэннинг», — цитирует RT.

Чиновница добавила, что именно Белый дом предпринял конкретные шаги в ситуации с Ассанжем.

Белый дом назвал шуткой похвалу Трампа в адрес WikiLeaks

Следует отметить, что в ходе президентской кампании 2016 года Трамп проявил доброжелательный настрой к ресурсу WikiLeaks, называл его «сокровищем». Однако после задержания Ассанжа глава США заверил, что ничего не знает об этом портале.

Ранее в Сети опубликовали видеозапись катания основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа на скейтборде по посольству Эквадора в Соединенном Королевстве. На видео попали также препирательства Ассанжа с сотрудниками дипломатического учреждения. Персоналу посольства доставлял немалые хлопоты образ жизни журналиста. Тот играл в мяч, катался на скейте и работал поздно ночью. Гости часто навещали его по выходным.

Накануне власти Эквадора отказались продлевать Ассанжу убежище. По их приглашению в здание прибыли британские правоохранители, которые задержали основателя WikiLeaks». За разглашение секретных данных Пентагона австралийцу в США грозит смертная казнь.

Автор: Сергей Свазовский
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