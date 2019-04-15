В США решили упразднить должность спецпрокурора после провала расследования Мюллера

Вашингтон, 15 апреля. Адвокат по уголовным делам, эксперт по правовым вопросам Каролин Полиси заявила, что после Роберта Мюллера, который вел дело о якобы имевшем место российском вмешательстве в американские выборы в 2016 году, больше не будет новых специальных прокуроров.

«Я думаю, что это будет последний специальный адвокат, которого мы увидим, работающий по этим правилам, — сказал она в интервью изданию Fox Business. — Именно потому, что существует такая непрозрачная природа, в которой [генеральный прокурор Уильям] Барр не требует от общественности раскрытия информации».

Как пояснила адвокат, действующий в США закон требует, чтобы специальный адвокат передал отчет расследования именно генеральному прокурору. Полиси выразила надежду на то, что нынешние правила раскрытия информации в США изменятся.

«Я думаю, демократы сказали бы, что определенно должен быть механизм, с помощью которого общественность или Конгресс будут получать окончательные выводы, а не просто резюме…но на самом деле использовать всю основную информацию, которая была получена на протяжении всей полноты обвинения», — сказала адвокат.

Адвокат Роберт Рэй в свою очередь отметил, что этого не может произойти в соответствии с действующим законодательством, регулирующим деятельность специальных адвокатов.

«Это нормативная среда, которая является прерогативой министерства юстиции, — пояснил он. — Если Конгресс хочет изменить это, им придется принять закон, чтобы это произошло».

Ранее генеральный прокурор США Уильям Барр на слушаниях в Конгрессе пообещал в течение недели предоставить американским законодателям отчет Мюллера. В то же время Барр отверг требования законодателей-демократов опубликовать полный отчет и все материалы, которые легли в его основу. Генпрокурор намерен передать Конгрессу отчет Мюллера в отредактированном виде. При этом положения, содержащие государственную тайну или иную чувствительную информацию, из него будут исключены.

Напомним, Мюллер на протяжении двух лет занимался расследованием так называемого «российского вмешательства» в выборы президента США в 2016 году. С таким обвинением в адрес президента США Дональда Трампа и Москвы выступили представители Демократической партии. Несмотря на то, что на расследование спецпрокурора из американского бюджета было выделено 35 миллионов долларов, а к делу были прикреплены 20 серьезных профессиональных юристов и 42 агента ФБР, Мюллеру не удалось предоставить ни одного доказательства того, что Россия имела хоть какое-то влияние на выборный процесс. Спецпрокурор также был вынужден признать провал и опровергнуть существование так называемого «сговора» Трампа с Россией. МИД РФ уже призвал США опубликовать полную версию доклада. Издание The New York Times предположило, что дело Мюллера оставит пятно на репутации США и лично спецпрокуроре. По мнению экспертов, доклад спецпрокурора, вероятно, никогда не будет опубликован, потому что его авторы не смогут объяснить, на что были потрачены 35 миллионов долларов.