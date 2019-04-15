Володин прокомментировал исполнение Порошенко песни «Ты ж меня обманула»

Киев, 15 апреля. Дебаты между кандидатами на пост президента Украины Петром Порошенко и Владимиром Зеленским не состоялись на стадионе «Олимпийский» в Киеве 14 апреля. На этой дате настаивал действующий глава государства. Однако Зеленский рассчитывает на проведение мероприятия 19 апреля.

Инициатором дебатов на стадионе выступил именно лидер партии «Слуга народа». Он записал видеообращение с призывом встретиться на НСК «Олимпийский» 19 апреля. Порошенко принял вызов. Но впоследствии заявил, что дебаты должны пройти 14 апреля. Его оппонент настаивает на первоначальной дате.

В итоге 14 апреля на главную спортивную арену столицы прибыл лишь Порошенко. На протяжении 45 минут он ожидал своего визави, после чего ответил на вопросы журналистов. Глава государства так же запомнился танцем и песней «Ты ж меня обманула», посвященной Зеленскому.

По мнению председателя Госдумы России Вячеслава Володина, эта композиция стала символом капитуляции хозяина Банковой. Он отметил, что Порошенко оговорился «по Фрейду».

«Песня, которая предназначалась для его оппонента Владимира Зеленского, не пришедшего на дебаты, на самом деле им была адресована Украине и ее народу. Подсознательно он высказал обиду народу и стране, отказавшимся поддерживать его кандидатуру на выборах», — отметил председатель Госдумы РФ.

Ранее в штабе Зеленского сообщили, что ожидают проведения дебатов 19 апреля в 19.00 на стадионе «Олимпийский». Дмитрий Разумков отметил, что отказ Порошенко будет расценен как желание уклониться от дискуссии. Об этом писала Газета.ru.