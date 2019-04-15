ФАН публикует фото с места ДТП с экскурсионным автобусом под Тулой

Тула, 15 апреля. Экскурсионный автобус с детьми под Тулой съехал в кювет, в результате чего пострадал один человек. Как стало известно Федеральному агентству новостей, автобус ехал из Рязани в Орел, в салоне транспортного средства находились 42 ребенка в возрасте от 14 до 18 лет.

ДТП произошло примерно вечером на трассе Р-132 на повороте на Волынцево. Никто из детей не пострадал, пострадала только сопровождающая их учительница — ее доставили в больницу.

Детей временно разместят в пятизвездочном отеле SK Royal Hotel по распоряжению губернатора.

ФАН также публикует фото с места аварии.



