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ФАН публикует фото с места ДТП с экскурсионным автобусом под Тулой

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ФАН публикует фото с места ДТП с экскурсионным автобусом под Тулой

Тула, 15 апреля. Экскурсионный автобус с детьми под Тулой съехал в кювет, в результате чего пострадал один человек. Как стало известно Федеральному агентству новостей, автобус ехал из Рязани в Орел, в салоне транспортного средства находились 42 ребенка в возрасте от 14 до 18 лет. 

ДТП произошло примерно вечером на трассе Р-132 на повороте на Волынцево. Никто из детей не пострадал, пострадала только сопровождающая их учительница — ее доставили в больницу.

Детей временно разместят в пятизвездочном отеле SK Royal Hotel по распоряжению губернатора. 

ФАН также публикует фото с места аварии.

ФАН публикует фото с места ДТП с экскурсионным автобусом под Тулой

ФАН публикует фото с места ДТП с экскурсионным автобусом под Тулой

ФАН публикует фото с места ДТП с экскурсионным автобусом под Тулой


 

Автор: Тимур Румянцев
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