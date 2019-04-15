Видео катания Ассанжа на скейте в посольстве Эквадора в Лондоне появилось в Сети

Лондон, 14 апреля. Видео катания основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа на скейтборде в посольстве Эквадора в Лондоне появилось в сети Интернет. Ролик опубликовало испанское издание El País.

На записи можно увидеть, как Ассанж катается на скейте по территории дипломатического учреждения. Кроме того, камеры зафиксировали визиты гостей к основателю WikiLeaks. Многие из них навещали австралийца по выходным дням. Особенности графика Ассанжа приводили к конфликтам с сотрудниками посольства. Некоторые стычки также попали на видеозапись.

El País отмечает, что образ жизни интернет-журналиста доставлял немало неудобств персоналу посольства Эквадора в Соединенном Королевстве. Помимо скейта, Ассанж активно играл с мячом, перемещаясь по коридору. Он предпочитал работать по ночам и рано утром.

О задержании Ассанжа в центре Лондона ранее сообщала Газета.ru. Джулиан был задержан в посольстве Эквадора в Великобритании. Ему отказали в предоставлении дальнейшего убежища. Лондонские правоохранители пояснили, что о прекращении убежища им сообщили власти Эквадора.

Основатель WikiLeaks проживал в помещении дипломатического учреждения на протяжении семи лет. Он запросил убежище в 2012 году, так как в Швеции ему было предъявлено обвинение в изнасиловании. Некоторое время спустя уголовное производство в его отношении было прекращено. Тем не менее, Ассанж опасался выдачи шведским властям, которые могли экстрадировать его в Соединенные Штаты. За огласку секретных материалов Пентагона Ассанжу в США грозит смертная казнь.