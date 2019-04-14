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Переполненный автобус с детьми перевернулся на трассе под Тулой

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Переполненный автобус с детьми перевернулся на трассе под Тулой

Тула, 14 апреля. Экскурсионный автобус с детьми, следовавший из Рязани в Тулу, съехал в кювет и перевернулся в районе села Волынцево, о чем сообщает агентство «Интерфакс».

В автобусе находились 50 человек, в числе которых 41 ребенок. Согласно предварительной информации, в результате инцидента пострадала одна из сопровождающих.

«Травмирована женщина-сопровождающая. Дети по предварительным данным выбрались самостоятельно и не пострадали», — сообщил журналистам издания информированный источник.

Женщине оказана медицинская помощь. Подробности о ее состоянии не сообщаются. Также известно, что всем детям удалось самостоятельно выбраться из перевернувшегося автобуса. Никто из них серьезно не пострадал, передает Газета.ru.

Ранее стало известно, что в ДТП с автобусом в Калужской области погибли двое детей и одна взрослая женщина. Травмы получили более 40 людей.

Автор: Сергей Свазовский
Источник: Интерфакс
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