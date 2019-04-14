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Тутберидзе опубликовала видео с четверным прыжком 15-летней Щербаковой

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Тутберидзе опубликовала видео с четверным прыжком 15-летней Щербаковой

Москва, 14 апреля. Известный тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе опубликовала видео, на котором 15-летняя Анна Щербакова исполняет четверной лутц и тройной тулуп. Успехами подопечной Тутберидзе поделилась на своей странице в социальной сети Instagram.

Следует отметить, что за эти элементы в фигурном катании начисляются наиболее высокие баллы. Подписчики Тутберидзе высоко оценили достижения юной спортсменки. Многие ожидают, что в новом сезоне Щербакова обязательно «выстрелит». Пользователи Сети также призвали именитых российских фигуристок не расслабляться.

«Аня супер. Это что-то за гранью человеческих возможностей»,  — написала одна из участниц обсуждения.

Ранее сообщалось о победе россиянки Алины Загитовой в короткой программе на чемпионате мира по фигурному катанию в Сайтаме. Об этом писала RT.

Автор: Сергей Свазовский
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