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Американский генерал озабочен неспособностью предугадывать шаги России

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Американский генерал озабочен неспособностью предугадывать шаги России

Нью-Йорк, 14 апреля. Запад не способен просчитывать действия Российской Федерации так точно, как во времена холодной войны, заявил американский генерал Кертис Скапаротти — главнокомандующий Объединенными вооруженными силами (ОВС) НАТО в Европе. Как сообщает информационное агентство Associated Press, генерал особо озабочен неспособностью предугадывать шаги России.

Как отметил Скапаротти , во времена холодной войны «мы понимали сигналы друг друга», а также говорили друг с другом.

«Я обеспокоен тем, что мы теперь не знаем их [россиян] так же хорошо», — напомнил главком ОВС НАТО в Европе.

Говоря о том, что углубление знаний о намерениях и вооружениях сторон содействует снижению вероятности возникновения вооруженного конфликта между ними, Скапаротти, сказал: «Я лично считаю контакты [с потенциальным противником] очень важной частью сдерживания».

Он также констатировал, что НАТО было бы лучше плотнее общаться с РФ. По мнению генерала, «это обеспечило бы взаимопонимание и осознание того, почему мы делаем то, что делаем». 

Напомним, что посол Сербии в России Славенко Терзич обвинил НАТО в дестабилизации обстановки в балканском регионе. Сенатор Владимир Джабаров в свою очередь обвинил НАТО в дестабилизации обстановки во всей Европе.

Как сообщало ранее издание «Газета.ру», заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Александр Грушко заявил, что Москва внимательно следит за военным планированием НАТО в Черноморском регионе и будет соответствующим образом реагировать на действия альянса

Автор: Тимур Румянцев
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