СБУ насчитала на «дебатах» Порошенко втрое больше зрителей, чем МВД

Киев, 14 апреля. Служба безопасности Украины оценила количество зрителей на «дебатах» Петра Порошенко на стадионе «Олимпийский» в 15 тысяч зрителей. По информации министерства внутренних дел, на стадионе присутствовали лишь пять тысяч человек, то есть втрое меньше.

«Участие в публичном выступлении, которое состоялось на НСК «олимпийский», приняло около 15 тыс. лиц. СБУ обеспечила антитеррористическое сопровождение мероприятий при участии президента Украины», — сообщили в ведомстве.

Следует отметить, что сам глава украинского государства утверждает, что на мероприятии присутствовали 20 тысяч зрителей.

14 апреля действующий президент Украины Петр Порошенко прибыл на стадион «Олимпийский» для участия в дебатах, которые предшествуют второму туру выборов. Его оппонент, Владимир Зеленский, не явился.

Отсутствие шоумена не стало сюрпризом. Он неоднократно заявлял, что ожидает Порошенко на НСК «Олимпийский» 19 апреля. Тем не менее, Порошенко прибыл на стадион в воскресенье, 14 апреля. Отсутствие визави не помешало гаранту выступить перед собравшимися людьми. Президент Украины также отметился песней и танцем.

Ранее Газета.ru сообщала, что Владимир Зеленский не прибыл на дебаты с Петром Порошенко на стадион «Олимпийский» 14 апреля. В штабе победителя первого тура выборов сообщили о готовящейся провокации против Зеленского. Порошенко ждал соперника 45 минут, после чего ответил на вопросы журналистов.

Отмечается также, что мероприятие сопровождалось давкой. Узнав, что Зеленский не приедет, многие зрители потянулись к выходу.