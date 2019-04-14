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Скончался лауреат Нобелевской премии по медицине Пол Грингард

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Скончался лауреат Нобелевской премии по медицине Пол Грингард

Нью-Йорк, 14 апреля. В США в возрасте 93 лет умер Пол Грингард — лауреат Нобелевской премии по физиологии или медицине. Соответствующая информация приводится в сообщении на сайте Рокфеллеровского университета, в котором Грингард работал с 1983 года.

Как заявил президент университета Ричард Лифтон, Грингард «был легендарным ученым, чья выдающаяся 70-летняя карьера изменила наше понимание нейронауки».

Грингард умер в субботу, 13 апреля, сообщили в учебном заведении.

Вместе с учеными Арвидом Карлссоном и Эриком Кендэлом Грингард за открытие в области функционирования коры головного мозга, а также неврологических и психических заболеваний, был удостоен Нобелевской премии 2000 года.

Автор: Тимур Румянцев
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