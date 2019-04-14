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Социал-демократы лидируют на парламентских выборах в Финляндии

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Социал-демократы лидируют на парламентских выборах в Финляндии

Хельсинки, 14 апреля. На парламентских выборах в Финляндии продолжает удерживать лидерство оппозиционная Социал-демократическая партия (СДП) страны. Как говорится в сообщении министерства юстиции Финляндии, после подсчета 51,3% голосов СДП набрала 18,7%.

За ней с показателем в 16,4% голосов следует коалиционная партия, затем «Истинные финны» — 15,9%, 15,7% приходится на Центр (правящая партия), 10,4% на «Зеленый союз», менее 10% голосов на остальные партии.

На текущий момент СДП получает в парламенте 40 мест (+6 мест).

Напомним, ранее «Газета.ру» сообщила, что Финляндия выступила против выхода России из Совета Европы.

Автор: Тимур Румянцев
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